مترشحون للانتخابات البرلمانية يتقدمون بمبادرة للمنفي لإجراء الاستحقاق الانتخابي

قدم عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس في ملف المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم الأحد مع المنفي، وعقد بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، حيث تم بحث سبل الدفع بالعملية السياسية، من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبية لطموحات الناخبين الليبيين.

ودعا المنفي المترشحين إلى الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى مواصلة المجلس دعمه لكل الخطوات الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

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