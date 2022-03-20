السائح: ليبيا رجعت إلى الاستقرار في المستوى الوبائي من وباء كورونا

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن “عدد اختبارات كورونا انخفض نظرا لقلّة الطلب عليها من قبل المواطنين، بسبب الانحسار في الموجة الوبائية”.

وقال «السائح»، في تصريح صحفي، إن “ليبيا رجعت إلى الاستقرار في المستوى الوبائي الثاني من فيروس كورونا، رغم تسجيل حالات موجبة يوميا”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن أن “رفْع القيود الجزئي ما يزال تحت المراقبة، مشيراً إلى أنه في حالِ زيادة عدد الحالات، ستلغى كافّة الإجراءات الحاليّة”.

وشدد المركز الوطني، على “ضرورة تلقي التطعيمات كونها حلًا نهائيّا للوباء”.