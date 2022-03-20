مدفوع ثمنها باعتمادات المركزي..الجمارك التركية تمنع تصدير زيت طهي لتجار ليبيين

العنوان – إسطنبول

منعت الجمارك التركية تصدير كميات كبيرة من زيت الطهي التي استوردها عدد من التجار الليبيين لشهر رمضان.

ويأتي هذا المنع تنفيذًا لقرار وزير الاقتصاد التركي بمنع تصدير الزيت إلى الخارج، في الوقت الذي تم التعاقد على الكميات قبل القرار وثمنها مدفوع وفق الاعتمادات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي.

وفي قرار مشابه كانت وزارة الاقتصاد المصرية أصدرت قرار بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية اللازمة للمواطن إلى خارج الدولة.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريحات صحفية إن قرار منع التصدير عام وشامل ولايخص ليبيا فقط بل منع التصدير خارج مصر لكافة الدول.

وأضاف الجراري أن القرار سوف يؤثر سلبًا على السلع في السوق الليبي وسوف يزيد من الأسعار.