لبحث الموازنة العامة.. عقيلة صالح يستقبل وزير مالية الحكومة الليبية 

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد لبحث الإجراءات القانونية والإدارية التي قام بتضمينها في الموازنة العامة لسنة 2022.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث عقلية صالح مع أسامة حماد الإجراءات القانونية والإدارية التي قام بتضمينها في الموازنة العامة لسنة 2022، عقب التشاور المستمر لمعاليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا.

وأشار «صالح»، إلى أن الموازنة العامة لسنة 2022، “ستتضمّن كافة أنواع الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، وتنفيذ جدول موحد للمرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية”.

وأردف أن الموازنة ستضم “دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشروعاتها بما يضمن زيادة الإنتاج، وتوطين العلاج بالداخل ودعم المستشفيات ومراكز الأورام والمراكز التخصصية وزراعة الأعضاء، ودعم الرعاية الصحية، وتنفيذ ما صدر عن مجلس النواب من قوانين تعتبر استحقاقات للشعب أبرزها الاستمرار في صرف علاوة الزوجة والأبناء، والاستمرار في صرف منحة الزواج”.

وتابع أن الموازنة ستضم أيضًا “إيجاد آلية تنفيذ قانون رقم (6) لسنة 2021 في أول اجتماع لرئاسة الوزراء، ودعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تطبيق قوانين مجلس النواب فيما يخص زيادة المرتب التي لم تطبق من الحكومات السابقة وتضمينها بقانون الميزانية العامة لسنة 2022”.

وأكد وزير المالية لرئيس مجلس النواب أن “مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 سيكون جاهزاً خلال اليومين القادمين”.