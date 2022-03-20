حومة: سنعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي

العنوان – طبرق

قال وزير الدفاع في حكومة الاستقرار احميد حومة سنعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبي يصون الوطن ويحمي حدوده.

وأكد حومة – في بيان له – دعم لجنة 5+5 وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أنه بناء على تعليمات رئيس الحكومة وبالتنسيق مع كل الوزارات المعنية، سيتم الاهتمام بملفات الجرحى والمبتورين، والمتقاعدين ومعالجة كل ما يخص منتسبي الوزارة.

وأوضح وزير الدفاع أه سيلتزم بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة وأنه سيعمل بتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء وما يصدر من قرارات وتوصيات.

وأضاف :”من أهداف عملنا التعاون الإيجابي مع دول الجوار والدول الشقيقة؛ لضمان استقرار البلاد ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية”.

وذكر أن مسؤولية الدفاع عن ليبيا وصيانة أمنها وحدودها هي مسؤولية وطنية على الجميع وليست حصرا على طرف أو جهة بعينها.