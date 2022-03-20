المركزي يحيل الحساب الختامي لعام 2021 لديوان المحاسبة

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الأحد، بيانا قال فيه بأن إدارة العمليات المصرفية أحالت الحساب الختامي بالقوائم المالية لديوان المحاسبة، متضمنة الإيضاحات المتممة للعام 2021 بغرض المراجعة والتدقيق، بهدف تطبيق معايير الشفافية.

وكان علاء الدين المسلاتي الذي تولى رئاسة ديوان المحاسبة في ديسمبر الماضي بالإنابة، شدد على ضرورة تقيد الجهات الممولة من الخزانة العامة كافة، بعدم صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إقفال الدفاتر، والحسابات نهاية السنة المالية .

وطالب الديوان وقتها، بضرورة إيلاء العناية اللازمة والاهتمام بإعداد مقترحات التقارير المالية، لكونها مكملة لها وتساعد على إظهار الحساب الختامي للموازنة، إضافة إلى الالتزام بتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة

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