وزير الدفاع يُؤكد التزامه بخطط وبرامج الحكومة الليبية

أكد وزير الدفاع بالحكومة الليبية إحميد حومة، التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة.

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، أكد الوزير أنه سيعمل بتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء وما يصدر من قرارات وتوصيات عن مجلس الوزارء.

ونوه حومة إلى أنهم سيعملون على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبي يصون ويحمي حدوده ويدافع عن الدولة الديمقراطية المدنية التي تقوم على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير.

كما أكد وزير الدفاع دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5 وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، بالإضافة إلى دعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الاهتمام بالملفات الخاصة بالجرحى والمبتورين والمتقاعدين ومعالجة كل ما يخص منتسبي الوزارة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الحكومة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية كالصحة والمالية والشؤون الاجتماعية.

وقال حومة إن مسؤولية الدفاع عن ليبيا وصيانة أمنها وحدودها هي مسؤولية وطنية على الجميع وليست حصراً على طرف أو جهة بعينها، داعياً الجميع إلى التعاون والدعم، لافتاً إلى أنه سيكون ممثلاً لكل الليبيين طيلة فترة عمله.

ولفت وزير الدفاع بالحكومة الليبية، إلى أن من أهداف عملهم هو التعاون الإيجابي والمتميز مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، لضمان أمن واستقرار البلاد ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية، كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والهجرة غير القانونية.