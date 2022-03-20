نور مصطفى: على المرأة الانخراط في المشاركة السياسية

قالت مستشارة الاتحاد النسائي الليبي طرابلس نور مصطفى، المرأة الليبية إلى المشاركة السياسية.

وأشارت “نور” في تصريحات صحفية إلى أن المشاركة السياسية للمرأة عززها اعتماد مجلس النواب للاتحاد النسائي كجسم شرعي يمثل النساء الليبيات.

وأكدت نور أن قضية المرأة في المجتمع هي قبل كل شيء قضية ثقافة، وقالت: “علينا بهذه الخطوة أن نثابر لجعل هذه العوامل مواتية لتحقيق التغير الإيجابي والعمل على مشاركة النساء في السياسة ومراكز صناع القرار على الصعيد الوطني”.

وأضافت: “لن يبقى السلام قائما والأمن مضمونا إلا إذا ظلت الضمائر متيقظة والإرادة الطيبة متوفرة بيننا، فشرف أن نعلن اليوم لكل النساء الليبيات من الآن وصاعدا أنه أصبح هناك جسم يمثلهم ويعمل جاهدا على تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ووجهت “نور” الشكر للجهود المبذولة من اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد الليبي العام، ورئاسة الاتحاد النسائي طرابلس، داعية بالتوفيق للاتحاد النسائي العام وممثلينه.