فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

انتقل فريق «الأهلي طرابلس»، اليوم الأحد، إلى ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، عبر رحلة طيران داخلية استثنائية، بينما لا تزال الأجواء مغلقة أمام رحلات المواطنين بين غرب وشرق البلاد.

وخلت جداول الرحلات المقررة غدًا الإثنين عبر مطار معيتيقة الدولي من أي رحلات إلى شرق ليبيا، رغم مجدولة 29 رحلة بين خارجية أو إلى الحقول النفطية، وفق منشور للمركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد.

– استمرار غلق الأجواء أمام رحلات الطيران الداخلية

– وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وخلال الأيام الماضية ناشد مواطنون وجهات عدة بضرورة إعادة فتح الأجواء أمام الرحلات الداخلية، لعدم تضرر مصالح المواطنين، وهو الأمر الذي أكدت عليه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

ودعت وليامز، الجمعة، إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي، مشددة على أن حرية التنقل في جميع أنحاء ليبيا «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه».

ورغم هذا التفاعل مع الأزمة، لم يصدر أي تعليق رسمي، خاصة من مصلحة الطيران المدني أو مصلحة المطارات، إزاء إيقاف الرحلات بين شرق وغرب ليبيا.