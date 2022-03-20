وزير الدفاع بالحكومة الليبية يتعهد بإدماج المسلحين وتوحيد الجيش

أكد وزير الدفاع بالحكومة الليبية احميد حومة التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة، متعهداً بالعمل بتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وما يصدر من قرارات وتوصيات عن مجلس الوزراء.

وأضاف حومة في بيان أصدره -الأحد- أنه سيعمل على إدماج “الثوار” ضمن برامح إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي، الذي قال إنه سيحمي الوطن ويؤمن حدوده، مدافعاً عن الدولة الديمقراطية المدنية، التي تقوم على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير -حسب تعبيره.

كما أكد حومة في بيانه، على دعم اللجنة العسكرية 5+5 ومقرراتها ونتائج أعمالها، داعياً جميع الأطراف للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.

كما وعد وزير الدفاع، بالاهتمام بالملفات الخاصة بالجرحى والمبتورين والمتقاعدين ومعالجة كل مايخص منتسبي وزارة الدفاع بالحكومة الليبية.

وخلص بيان احميد حمد حومة وزير الدفاع، إلى أنه من أهداف الوزارة والحكومة الليبية، تنسيق التعاون مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، لضمان أمن واستقرار ليبيا ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والهجرة غير القانونية.

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