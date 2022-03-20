سليمان البيوضي: «ستيفاني» لن تعترف بأنها من أفشلت الانتخابات وستتنصل من مشروع الصفقة 

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ستتحدث اليوم الأحد في برنامج الكلوب هاووس ولن تعترف بأنها من أفشلت الإنتخابات، وستتنصل من مشروع الصفقة بكثير من الوهم والتضليل”.

وقال «البيوضي»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لن تنسى ستيفاني إرسال تهديداتها المبطنة لكل الرافضين للتآمر واستمرار قوى الهيمنة والإمبريالية، ستعطي مؤشرات بأن لديها الحل الذي قد تعلنه إذا ما تعنت المجلسين”.

وأردف؛ “ستهمس بعدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية وستلقى بعض الوهم، ستتهم بعض المجموعات بأنها تمثل القوى القاهرة وستنسى أن القوة الحقيقية هي الحاجة لوجود عملاء ومتآمرين في السلطة همهم إرضاء قوى البغي الدولي”.

وأكمل «البيوضي»، أما “أبناء الأمة فيجب أن تستدام حالة الفقر والافتراس لهم، وأن يكونوا ضحايا لمشاريع العبث والفساد، ستيفاني وتكذب وستنقل وجهة نظر الأتباع وأيتام السفارات الأجنبية وهي قطعا لا تمثل الليبيات والليبيين (المعلوم) رأيهم من أكدت تقرير الجواسيس ومنظماتهم العاملة بأن 2.5 مليون ناخب سينفذون تصويتا عقابيا يسقط العملاء من الحسابات الوطنية”.

وختم موضحًا؛ “أما حديثها عن المبادرة فستقول المكتوب (الذي) نرحب به، لكن ما تفعله خلف الأبواب المغلقة يؤكد أنها أبدا لا تسعى لتنفيذه، بل هو من ضمن مشروع الطوق الحامي وفتح المجالات”.