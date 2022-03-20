حومة: سنعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة توحيد الجيش الليبي

قال احميد حمد حومة وزير الدفاع في الحكومة الليبية:” سنعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبي يصون الوطن ويحمي حدوده ويدافع عن الدولة الديمقراطية المدنية التي تقوم على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير المجيدة.

وأضاف حومة، في بيان له، رصدته ” الساعة 24″:” في هذا الوقت الحرج من تاريخ بلادنا وبمناسبة التوافق الليبي الليبي، وتشكيل الحكومة الليبية والنظر إلى المستقبل، نؤكد الدعم للجنة 5+5 وكل مقرارتها ونتائج أعمالها ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية”.

وتابع:” بصفتي وزيرا للدفاع عضوا في الحكومة الليبية أؤكد التزامي بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة وسأعمل بتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء وما يصدر من قرارات وتوصيات عن مجلس الوزراء”.

واستطرد حومة، في بيانه:” بناء على توجيهات ٍرئيس الحكومة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية كالصحة والمالية والشؤون الاجتماعية سيتم الاهتمام بالملفات الخاصة بالجرحى والمبتورين والمتقاعدين ومعالجة كل ما يخص منتسبي الوزارة”.

وشدد على أن مسؤولية الدفاع عن ليبيا وصيانة أمنها وحدودها هي مسؤولية وطنية على الجميع وليست حصرا على طرف أو جهة بعينها، متابعا:” أدعو الجميع إلى التعاون والدعم وسأقوم ممثلا لكل الليبيين طيلة فترة عملي”.

وأكد أن من أهداف عمل الوزارة التعاون الإيجابي والمتميز مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة ولضمان أمن واستقرار ليبيا ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والهجرة غير القانونية.