إصابة طالب في انفجار قذيفة داخل مدرسة بسرت

أصيب طالب جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل مدرسة نور اليقين بمحلة وادي جارف، في ضواحي سرت.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، إن انفجار القذيفة أدى لإصابة طالب يدعى عبدالمهيمن محمد عمر الفاخري بإصابات طفيفة في الوجه.

– العثور على لغم أرضي داخل مدرسة في مشروع الهضبة

وتتكرر حوادث انفجار مخلفات الحرب، في حين باشرت هيئة السلامة الوطنية عملياتها في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.