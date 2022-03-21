مخاطبًا مصرف الجمهورية.. وزير الداخلية يصدر قرارًا بتجميد 5 حسابات ببند المرتبات

خاطب وزير الداخلية عصام أبو زريبة، مدير مصرف الجمهورية فرع الميدان، طرابلس، بتجميد 5 حسابات ببند المرتبات.

وجاء في نص القرار، إلى أنه بناء “إلى منح الثقة للحكومة الليبية من قبل مجلس النواب بتاريخ 01 / 03 / 2022 وأدائنا لليمين القانونية لمباشرة مهامنا وزيرا للداخلية “.

وتابع؛ “عليه يطلب منكم عدم الاعتداد بأي توقيع فيما يخص الحساب الجاري المذكور أعلاه الأول والخاص ببند المرتبات إلا بالتوقيع المعتمد الديكم باسم (عمید: منير عبد الحمید بالأعمى) بصفته رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشآت”.

وأوضح القرار، أنه “يطلب منكم تجميد باقي الحسابات الأخرى المذكورة أعلاه إلى حين موافاتكم ما يفيد خلاف ذلك من قبلنا”.

كما أصدر وزير الداخلية قراراً بإيقاف عميد محمد علي بشر عن العمل احتياطيا.

وجاء ذلك في قرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 2022، وبموجبه أوقف ” بشر ” احتياطيا بشأن قيامه باستلام مهام رئاسة مصلحة أمن المرافق والمنشآت لمخالفة التعليمات الصادرة إليه، مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة 91 من القانون رقم 3 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة بحسب ما ورد في القرار.