مجلس الوزراء: مكافأة لوزارة النفط والغاز بعد رصد تجاوزات مالية بالمليارات

خلال الاجتماع العادي الرابع الذي عقده مجلس الوزراء وخصصه لمناقشة جملة من المواضيع والملفات الخدمية، واتخذ خلاله جملة من الإجراءات والقرارات والتدابير بشأنها

ومن أبرز هذاه القرارات، منح مكافأة لوزارة النفط والغاز، بعد رصدها لتجاوزات ومخالفات مالية كانت ستحرم خزينة الدولة مبلغ (10.9) مليار دينار.

وبهذا الشأن، فقد خلص مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم،،الى إنه وبعد رصد وزارة النفط والغاز للعديد من التجاوزات والمخالفات التي يعد منها مخالفات مالية، تمثل في حرمان الخزينة، عليه فقد تمت الموافقة على منح الوزارة مكافأة لعملها على استرداد مبلغ وقدره 10.9 مليارات دينار للخزينة العامة للدولة“.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على اعتماد اتفاقية التسوية بين الدولة الليبية وجمهورية الكونغو برازافيل بخصوص الدين المستحق على جمهورية الكونغو برازافيل لصالح دولة ليبيا.