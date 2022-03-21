قشوط: الثورة يصنعها الشرفاء ويقودها الشجعان ثم يسرقها الجبناء

قال سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة» إن الثورة يصنعها الشرفاء ويقودها الشجعان ثم يسرقها الجبناء، على حد تعبيره

وأضاف قشوط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: مند انتخاب الموتمر الوطني العام في 7/7/ 2012، أصبحت القيادة في يد 200 شخص، الدين انتخبهم الشعب الليبي وبراءة كل البراءة لقيادات 17 فبراير مما يحدث”، على حد زعمه.

وتابع قشوط، في تغريدته:” أرجو تسمية المسميات بأسمائها”، على حد قوله.

وكان سليم قشوط، قال، في وقت سابق، إن ما أسماهم بـ«ثوار 17 فبراير»، يتنافسون على خدمة الوطن والمواطن، على حد قوله.

وزعم قشوط، في منشور سابق له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما تصبح موسسات الدولة في يد وطنية ستجدون نتائج مرضية وتنافس لخدمة الوطن والمواطن، هكذا هم ثوار 17 فبراير”، بحسب تعبيره.

وأضاف “نشكر جهاز الأمن الداخلي وعلى رأسهم لطفي الحراري على المجهودات الجبارة برجوع الطفلة آية باشاغا لذويها في أقل من 24 ساعة والتى أثارت الرأي العام”، وفقا لحديثه.