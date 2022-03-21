الدبيبة: الانتخابات حلم لكل الليبيين وأصبح أقرب من أي وقت

ليبيا – وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة كافة الوزارات بتقديم الخدمات وتوفير التسهيلات اللازمة والمطلوبة للمواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

الدبيبة شدد خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء الذي عقد الأحد وفقًا لوكالة الأنباء الليبية “وال” على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بضبط السلع وأسعارها، وأن يعمل جهاز الحرس البلدي بكل طاقته بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة الأسعار في كافة ارجاء البلاد.

كما وجه رئيس الحكومة، وزارة المالية بضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لصرف المرتبات والمنح وكافة العلاوات المقررة لعدد من شرائح المجتمع في حينها، مشددًا على جميع الوزارات بضرورة متابعة الخطط وحل المختنقات أمام المواطنين والتقرب منهم أكثر والاستماع لمشاكلهم بشكل دائم ومستمر.

وأكد الدبيبة أن انجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو استحقاق وطني لا بد من إنجازه، وهو حلم لكل الليبيين وأصبح أقرب من أي وقت، وان صوت الشعب ورغبته هي الأقوى.

وقال الدبيبة: لقد وجهت بتشكيل لجنة وطنية موسعه تضم شخصيات مستقله من كافة مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع الملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي، وإحالته لمن يقرره ويعتمده، مبينًا أنه قد أجرى اتصالات مع عدة أطراف والذين أجمعوا على أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها.

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