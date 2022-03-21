الصغير: أغلب المخابز أغلقت أبوابها ولا تستطع ملاحقة ارتفاع الأسعار

قال نقيب الخبازين بالمنطقة الجنوبية ناجي الصغير، إن أغلب المخابز أغلقت أبوابها ولا تستطع ملاحقة ارتفاع الأسعار”.

وأضاف الصغير، في تصريحات متلفزة:” نعاني من أزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدقيق ونقص الوقود، فالخبز أصبح بـ2 بدينار ومتوقع أن يكون الرغيف بدينار، والدقيق سعره يزيد كل يوم وأحيانا يزيد في اليوم مرتين، وسعر الدقيق أصبح 290 دينارا وكان أمس بـ280″.

ولفت إلى أن السبب في الارتفاع هو وقف صندوق موازنة الأسعار الذي كان يلزم التجار بالبيع بسعر ثابت، فالتجار أصبحوا هم المتحكمين في السعر بعد قفل الصندوق.

وتابع:” أقول للمسؤولين بدلا من الصراع على السلطة والكراسي عليهم البحث عن حل لأزمات المواطنين، فالزيت اليوم أصبح بـ150 دينارا والمرتبات 450 دينارا”.

وشدد على أن الوضع سيئ في الجنوب منذ 2011 لارتفاع تكاليف النقل ونقص الخدمات التي لا تصل إلا بصعوبة”.

وأكد أن أسعار الوقود مختلفة في الجنوب والكمية التي تصل لاستهلاك شهر لا تكفي أسبوعا.