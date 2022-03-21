تقرير: فشل ترتيبات السلام الليبية يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

قالت منظمة «مشروع تقييم القدرات» في تقرير إن الهدنة في ليبيا «أصبحت هشة» على خلفية الصراع الجديد على السلطة، ما ينذر بتجديد حركة تنقل المرتزقة من السودان.

وأضافت المنظمة، ومقرها في جنيف السويسرية، في تقرير لها نشر يوم 17 مارس الجاري، إلى أن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل له في أكتوبر 2020 بليبيا أصبح هشًا بشكل متزايد، مع تكرار تأخير موعد إجراء الانتخابات التي كانت مقررة كجزء من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما ذكّر التقرير بتعيين مجلس النواب فتحي باشاغا لرئاسة حكومة جديدة، مقابل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

وقد حذر «مشروع تقييم القدرات» من أيِّ فشل لترتيبات السلام الليبية، وما يترتب على ذلك من انزلاق إلى الفوضى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجدد حركة تنقل المرتزقة قصيرة المدى من الجماعات المسلحة للخارج، خاصة تلك النشطة في إقليم دارفور.

أما على المدى الطويل، فإن المقاتلين العائدين الذين يفشلون في العثور على سبل عيش بديلة سوف يحفزهم الوضع الأمني المتوتر في ليبيا، ويتسبب في زعزعة استقرار دارفور. وفق التقرير

ومن الجدير بالذكر، أنه منذ أكتوبر 2020، شهدت ليبيا سلاما نسبيا، وهذا ما أدى إلى خفض الدعم المالي للجماعات المسلحة في دارفور.

كما أوضح تقرير المنظمة أن الجماعات المسلحة بدارفور، والتي بالفعل لديها منذ فترة طويلة نشاط في ليبيا، عادت إلى الإقليم مع الإمدادات المالية والأسلحة، كما فعل «أعضاء قوات الدعم السريع الذين كانوا يعملون في اليمن، فقد كان لهم وجود قوي في ليبيا، حيث تلقوا مبالغ مالية ولوجستية كبيرة طوال عام 2021»،.