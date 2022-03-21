الشيباني: الاستغلال وتحقيق الأرباح على حساب المواطن وراء ارتفاع الأسعار

قال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار، إن الزيادات التي شهدتها السلع الأساسية خلال الفترة الماضية مفتعلة من قبل التجار، لاسيما أن كافة السلع متواجدة في ليبيا قبل الأحداث العالمية الأخيرة، لكن «الاستغلال وتحقيق الأرباح على حساب المواطن وراء ارتفاع الأسعار».

وأضاف الشيباني في تصريحات تليفزيونية أن «لوبي القطاع الخاص» يقف وراء هذه الزيادات، التي وصلت في سلعة الزيت- على سبيل المثال- إلى 12 دينارًا للعلبة الواحدة، متوقعًا زيادات أخرى مع قدوم شهر رمضان، لاسيما في ظل «عدم قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق»،.

مردفآ إن ارتفاع الأسعار «هو نتيجة وليس سببًا»، وبالتالي رأى أن الحرس البلدي لا يستطيع محاسبة المخابز، لأنها الحلقة الأخيرة، وتعتمد على سعر الدقيق، وهو مرتبط بسعر القمح، كما أن تجار التجزئة أيضًا يحصلون على السلع من تجار يسيطرون على سوق في ليبيا، متسائلاً: «كيف نحاسب مخابز ومحال وهم الحلقة الأخيرة؟».

واعتبر مدير صندوق موازنة الأسعار أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن تلك الأزمة، بسبب قراره منع الصندوق من التوريد، وحجب المبالغ عنه، مطالبًا بضرورة إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار لكي يؤدي دوره كـ سلة غذائية للمواطنين، مدللاً على ذلك بضرورة أن تكون الجهة الموردة واحدة، حتى تكون الأسعار موحدة