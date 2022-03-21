منها ليبيا.. الدولية لحقوق الإنسان تحذر من أزمة جوع في شمال أفريقيا

أفادت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ” هيومان رايتس ووتش” أن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت المنظمة، في هذا الصدد، إلى أن ليبيا تعتمد على أوكرانيا في أكثر من 40% من وارداتها من القمح.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه في غضون الأسبوع الأول من الحرب الروسية لأوكرانيا؛ ارتفعت أسعار القمح والدقيق في ليبيا مع قلق التجار من اضطرابات الإمدادات، مما رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30%.

وحذرت المنظمة، في تقرير لها، من انزلاق ليبيا إلى ما هو أسوأ وتأثير هذه الأوضاع على الفئات الضعيفة بالمجتمع خاصة بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن، ويضاف إلى ذلك مشكلات المهاجرين وغيرها من أزمات، في ظل عدم استقرار سياسي واقتصادي.

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