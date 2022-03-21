أحوال الطقس اليوم: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، تأثر معظم المناطق برياح نشطة نسبيا.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و16 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي، ومن المتوقع سقوط حبات البرد علي بعض مناطق الجبل الأخضر غدا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 07 درجات مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجفرة والحمادة اليوم، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.