بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 21 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 21 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيا هذا اليوم على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12 – 16) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي ومن المتوقع سقوط حبات البرد علي بعض مناطق الجبل الأخضر يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (07) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 26) مْ , ولا تتجاوز (17) مْ على الجفرة والحمادة هذا اليوم، و تسجل انخفاض يوم الغد علي أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

لرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 25) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:20)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:09).