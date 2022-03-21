سميرة الفرجاني: الكذب بدون خجل ولا شرف مرض عضال في ليبيا

رأت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن الكذب بدون خجل ولا شرف مرض عضال في ليبيا، على حد قولها.

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في مرض خطير من ضمن أمراض عدة منتشرة بيننا، بل أصبح منتشر جدا في هذا الزمان وهو مرض الكذب وهذا اعتبره مرض عضال عفانا الله منه”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “السؤال اللي محيرني ليش لما نكتب مقال أنا أو غيري اللي مايعجباش كلامنا بدل مايناقشنا فيه بالحجة والدليل، يلجأ للتهجم الشخصي بالكذب والفجور؟ هل لأنه أساسا هو فاجر ويعرف أنه فاجر ومتأكد من صدقنا فيما نقول بس من فجوره يبي يكذب علينا للتشويش وخلاص؟”.

وتابعت “أم أنه حاسس بالنقص وشاعر بالدونية فيحاول يكذب عليا أو على غيري ممن يخالفونهم الرأي ويظن أنه بذلك فاز في حين أنه حط من نفسه في أسفل السافلين”.

واستطردت “ليش البعض يمتهنون الكذب هل لأنهم هكي تربو أو أنهم مدفوعي الأجر، أو لأن المجتمع يسمعله ولهذا ظن نفسه حاجة كبيرة وأن الكذب جعل منه شئ والحقيقة هو لا شيء”.

واستكملت “هل الكذب تربية من الصغر أم نقيصة تعلمها الكذاب في الكبر؟، هل النفاق والكذب أصبحت مهنة للبعض يكسب منها عيشه؟ أم عادة تعود عليها؟”.

وواصلت “لاحظت في الفيس أن الكذب ليس له عمر فهناك شيابين يكذبون وهناك من يكذب في سن الشباب.. المهم طالما يخالفك في الرأي وماعنداش حجة فيكذب بدون خجل ولا شرف”، وفقا لوصفها.

وزعمت أن الكذب ليس له مستوى معين من العلم، قائلة: “فهناك سياسيين متعلمين وجامعيين ومع هذا يمتهنون الكذب والتدليس”.