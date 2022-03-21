الارصاد: كتلة هوائية باردة وانخفاض للحرارة وأمطار مصحوبة بالبرد عـلى هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 21/ 03/ 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تشهد الأجواء تأثر مناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية باردة يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع سقوط حبات البرد على مناطق الجبل الاخضر، مع رياح نشطة نسبيا على بعض المناطق.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تكون درجات الحرارة المتوقع تسجيلها علي أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (12 – 16) مْ، ولا تتجاوز (07) مْ على مناطق الجبل الأخضر، وما بين (21 – 26) مْ على مناطق الجنوب وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

ووفقا للتقرير يكون البحر مضطرب الى قليل الاضطراب خاصة على الساحل الشرقي قد يصل ارتفاع الموج هذا اليوم الى (3.5) متر. والله اعلم.