طرابلس 21 مارس 2022 ( وال )_ أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الإثنين 21–03–2022م.

فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق.

المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12 – 16) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:-

هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ومن المتوقع سقوط حبات البرد على بعض مناطق الجبل الأخضر يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (07) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 26) مْ , ولا تتجاوز (17) مْ على الجفرة والحمادة هذا اليوم، و تسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 25) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد. (وال _ طرابلس) هـ ع

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