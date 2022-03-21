المنصوري: تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا “موقف سياسي سلبي”

قال ضو المنصوري، عضو لجنة صياغة مشروع الدستور، إن الموقف الذي اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتعطيل الدائرة الدستورية، وتفاديا لموقف سياسي قد يحسب عليها، دون وعي هو موقف سياسي بامتياز، فاتخاذ قرار بعدم التفاعل مع أي موقف سياسي هو موقف سياسي سلبي .

أضاف على فيسبوك: “استغلال أعضاء الجمعية العمومية صفاتهم القضائية والحصانة التي يتمتعون بها والتي منحها لهم الشعب بموجب القانون فيما يضر بالبلاد والعباد هو نكران للعدالة وعزوفا عن أداء مهام وظيفية بمقابل مادي وفقا للقانون” على حد تعبيره.