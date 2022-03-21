وليامز: توقيع عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا أمر وارد جدًا

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، إن “الأمم المتحدة تلتزم بالعمل مع مجلسي النواب والدولة لبناء الثقة بينهما، ولا نقصي أي شخصية أو أي مترشح فهذا اختيار في أيدي الليبيين”.

وليامز، وفي لقاء لها عبر كلوب هاوس الأحد، أضافت: ”تفاءلوا بالخير تجدوه، فلا أريد الدخول في سيناريوهات سيئة، ونعمل ليل نهار”.

ولفت وليامز، إلى أنها طالبتُ رئيس الحكومة (منتهية الولاية) عبدالحميد الدبيبة مرتين بفتح الرحلات الجوية دون أي تأخير، مشددة على ضرورة عدم وقف إنتاج النفط باعتباره مصدر دخل الليبيين.

وتابعت: ”توقيع العقوبات بشأن معرقلي العملية السياسية في ليبيا أمر وارد جدًا، ولا نريد داخل البعثة الأممية الدخول في مشاكل مع مجلسي النواب والدولة، لا نريد الدخول في افتراضات نهاية خارطة الطريق أو عدم إجراء الانتخابات”.

واستطردت: ”نطالب الطبقة السياسية بإنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والأمم المتحدة موجودة لتساعد الليبيين وليست لإدارة الأزمة، ونركز حاليا على وضع القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، ولا توجد خطة لتغيير أعضاء ملتقى الحوار”.

وشددت على ضرورة دفع مرتبات كل الليبيين خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحة أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانا واضحا بشأن تكليف مجلس النواب للحكومة الجديدة، وليس دور الأمم المتحدة الاعتراف أو عدم الاعتراف بأي حكومة.

وأكدت وليامز، أن دور الأمم المتحدة في ليبيا الوساطة وجمع الليبيين تحت الخيمة السياسية، ولابد من فتح المجال الجوي بين الشرق والغرب فورًا دون أي تأخير، مشددة على أن اللجنتين الممثلتين للبرلمان ومجلس الدولة ستجتمعان في تونس خلال الأيام المقبلة، وعلى اللجنة المشتركة من النواب والدولة الاستماع للأحزاب والمجتمع المدني.

وأوضحت أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح سيسلمنا أسماء لجنة صياغة القاعدة الدستورية خلال يومين، والقرار بخصوص القوة القاهرة كان منبثقا من مفوضية الانتخابات وكان قرارا ليبيا خالصا، مؤكدة أن إشراك أنصار النظام السابق كان تحولا مهما في العملية السياسية الليبية.

وبينت أن الانفراد بالقرارات شيء مستحيل ويؤدي إلى فشل أي محاولة لتغيير الوضع على الأرض، والإجماع والتوافق والمشاركة الكاملة ضرورة في العملية السياسية.