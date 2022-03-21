الشؤون الاجتماعية: تخصيص بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الشرقية والجنوبية

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن الحكومة المنتهية، خصصت مبالغ مالية لصرف بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الجنوبية والشرقية، وأودعتها في حساب الوزارة.

وأضافت: أكملنا أذونات صرف العديد من القوائم، وستكون في حسابات مستحقيها خلال الأيام المقبلة، ونعمل على صرف كامل المبالغ لمستحقيها، حسب بيان نقلته صفحة “حكومتنا” على “فيسبوك”، أمس الأحد.

وفي 15 مارس، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، صرف منح مهجري مدن بنغازي ودرنة ومرزق وبقية المناطق، بدءًا من من الأسبوع الجاري.