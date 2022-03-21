بعد هدوء عاصفة الغبار.. أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا

لخص المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية أجواء البلاد بسماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، الاثنين، أما الرياح فشمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

وذكرت النشرة الجوية عن توقعات درجات الحرارة القصوى بأنها تتراوح على غالبية مناطق البلاد ما بين “12” و “16” مْ، أما بالنسبة للمنطقة الممتدة من الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد ومن الواحات إلى مرادة، فثمة فرصة لهطول أمطار متفرقة، خاصةً على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي ومن المتوقع سقوط حبات البرد على بعض مناطق الجبل الأخضر، الثلاثاء، أما الرياح، فشمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط سرعتها من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين “14” و “18” مْ، ولا تتجاوز “7” درجات مئوية على ربوع الجبل الأخضر، التي تشهد أجواءً ربيعية.

ولخصت النشرة حالة الطقس بالنسبة لمنطقة جنوب الوسط حيث مدن هون وسوكنة وودان وحتى براري الحمادة الحمراء وإلى الجنوب الغربي حيث غدامس ثم غات والجنوب الأوسط حيث مدينة سبها وماجاورها، بأن السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على الحمادة ومدن الجفرة، أما الرياح، فشمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما قد يسبب في إثارة الأتربة والرمال، وإن بدرجات أقل من عاصفة الغبار الماضية، فيما توقعت النشرة درجات الحرارة القصوى، الاثنين، التي تتراوح ما بين “21” و”26″مْ ولا تتجاوز 17 مْ على هون وما جاورها من مدن الجفرة ومنطقة الحمادة وتسجل انخفاضًا، الثلاثاء، على غالبية المناطق.

وتوقعت نشرة المركز بالنسبة لمنطقة الكفرة حيث مدينة الكفرة ومنطقة السرير الشاسعة وعلى طرفها بلدة تازربو حيث حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح من شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين “19” و “25” مْ، وتسجل انخفاضًا الثلاثاء.

أما المنطقة من الحدود مع تونس حيث رأس اجدير وشرقًا حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة، فحالة السماء، قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، الاثنين، أما الرياح فشمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق ما بين “12” و”16″ مْ.

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