الأمن الداخلي يقبض على صانع قوارب تستخدم لتهريب البشر في غرب ليبيا

العنوان

ألقى، جهاز الأمن الداخلي، على شخص بتهمة تصنيع وبيع قوارب خشبية لمهربي البشر، في غرب ليبيا.

وقال الجهاز، أنه تمكن مـن ضـبـط ” س.ع.م.ا” الذي أعـترف بفعل أدى بحياة الكثيرين إلى الهلاك وإزهاق أرواح بشرية بريئة ضاق بها الحال.

وأكد الجهاز، أن ما ذكره المتهم يحي حال الشريط الساحلي الغربي لليبيا، وكيف يستغله المجرمون في جني الأموال.

ونشر الجهاز، مقطع فيديو، لاعترافات المتهم بصناعة القوارب وبيعها لمهربي البشر عبر البحر المتوسط في اتجاه أوروبا.

ولفت الجهاز، إلى أن من بين المجرمين هم أشخاص أوكلت إليهم مهام المحافظة على الأمن واستتبابه.