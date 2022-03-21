دردور: وجود اتفاق ليبي-ليبي مجرد أكذوبة

قال فرج دردور الباحث السياسي المقيم في تركيا، إن وجود اتفاق ليبي – ليبي أو مصالحة وطنية مجرد أكذوبة، وأن محمد صوان وفتحي باشاغا وفريقهم الإخواني في مجلس الدولةيعملون على تكوين تحالف يعتمد على تقاسم ليبيا بالمحاصصة، وضمان استمرار الوضع كما هو عليه منذ 2012 بغطاء سياسي تحت مظلة برلمان عقيلة صالح، وفق زعمه.

أضاف دردور على فيسبوك، أن هذا الشكل للدولة الليبية سوف ينشيء مع الوقت نظام سيسي ببرلمان هزيل، وقائد عام يسيطر على الأمن بحجج مختلفة ومنها محاربة الإرهاب، وأن إخوان صوان هدفهم الوحيد الاستمرار في السلطة خارج صندوق الاقتراع الذي يعلمون مسبقا بأنه سيخسرونه، لو سمحوا بالانتخابات، ويشاطرهم عقيلة صالح في نفس الاعتقاد، وهذا سر تحالفهم، على حد تعبيره.