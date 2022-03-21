القافلة للتأمين تنظم ندوة حول دور التأمين في حماية المؤسسات والأفراد

متابعة/ أبوبكر محمد.. عدسة/ علي نصرالدين |

21 March, 2022

نظمت شركة القافلة للتأمين، بقاعة لبدة، بفندق كورنثيا بطرابلس، ندوة حول دور وأهمية التأمين في حماية المؤسسات والأفراد، تحت شعار (سوق التأمين الليبي واقع وطموح).

وأكد مدير عام شركة القافلة للتأمين مختار الدائرة، أن الشركة تملك رأس مال يقدر بثلاثين مليون دينار، مدفوعة بالكامل، ومملوكة من قبل مساهمين ذوي ملاءة مالية عالية مما يؤهلها لتقديم جميع التغطيات التأمينية بجودة عالية وقدرة فائقة، على مواجهة وجبر الاضرار بواسطة خبرات متخصصة في التأمين وإعادة التأمين، وإنها تعطي أولوية أعمالها الالتزام بالعقود الموقعة مع الشركات والأفراد، وأوضح بأن الشركة سعت، ومن خلال واجبها الوطني والاجتماعي بإقامة ندوات ومحاضرات تعمل على تأكيد دور هذا القطاع المهم، وأهميته في حماية الافراد، قانونيا وماديًا، وحماية المؤسسات، ويجب أن نذكر المؤسسات التي يعول ويقوم عليها اقتصادنا في ليبيا، والمؤسسات التي تدور في فلك هذا الاقتصاد، لنجد أنها سلسلة مترابطة ترابط وثيق بعجلة الاقتصاد وبحياة المواطن، والتي لابد و أن يكون لها “حامي” اقتصادي يقوم على حمايتها ماليًا، حتى تتوقف عجلة الاقتصاد.

وأضاف، “أن هناك محاور سيتم مناقشتها خلال هذه الندوة، وبمشاركة عدة شركات عامة وخاصة، وتتلخص في، إدارة المخاطر، توعية المواطنين والمؤسسات العمل مع هيئة الإشراف واتحاد الشركات، العمل مع الشركات المحلية لحماية المواطن والمؤسسات تأمينيا وأهمية التواصل مع ومشاركة معيدي التأمين في حماية حملة الوثائق (المؤمن لهم). كما الدائرة أن اهداف شركة القافلة منذ نشأتها واجهت صعوبات لأن البداية هي تحدد المسار نحو النجاح أو الاخفاق، من حيث تقديم الخدمات التأمينية الداعمة للاقتصاد، ورفع الحصة السوقية للشركة، والحفاظ على حقوق ومصالح حملة الوثائق، وهذا لن يتأتى الا بنشر الوعي التأميني، والتطوير والتأهيل البشري المستمر وهذا سيدخل في تعظيم أصول الشركة ومنها نستطيع توصيل الخدمة المتميزة لزبائن الشركة”.

ومن جانبه قال وليد بازيليا مساعد المدير العام شؤون الطيران، إن تأمين الطيران حساس جدا، ورأس ماله يقدر بمليار دينار لبعض شركات الطيران، وتشمل الأسطول الجوي والعاملين في هذا المجال وكذلك ركاب شركات الطيران.

(سوق التأمين الليبي فهو يعاني حاليا فوضى في كل بيته)

موسى الشيباني النعاس رئيس مجلس الادارة قال “إن التأمين منذ أن عُرف كان مطلبا أساسيا مقرونا بكل الأنشطة منذ أن بدأ الإنسان طريقه إلى الاستقرار وممارسة انشطته، التي تطورت، بل وتعقدت عبر القرون الطويلة وزادت باضطراد كنتيجة لذلك الحاجة للتأمين من أجل الحفاظ على مصلحة حملة وثائق التأمين، ونظرا لأهمية التأمين فقد سنت الدول في كل العالم القوانين، التي ترعى نشاط التأمين وتحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين، وتحافظ على الاقتصاد بشكل عام”.

أما عن سوق التأمين الليبي فهو يعاني حاليا فوضى في كل بيته من قوانين غير متواكبة مع المتغيرات ووعي مفقود وغياب إدراك أهمية التأمين لدى المسؤولين بالدولة، فالسوق الان يعيش فوضى عارمة وسياسة قاصرة ورؤية غير مدروسة ولا ملامح لها بل ولم تستفد من تجارب الآخرين الذين قطعوا مسافات طويلة في سبيل وضع اهداف التأمين واقعا ملموسا وهو الحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين والحفاظ على الاقتصاد الوطني، للأسف ما نكرسه الان في التأمين الليبي نعلم هو عكس الاهداف المنشودة المذكورة سلفا.

وعن إمكانية السوق الليبي قال، “هناك توصيات عاجلة بالخصوص يمكنها أن تخرج السوق الليبي من حالة الفوضى إلى العمل الجاد، فيجب التركيز على خلق شركات قوية لديها استيعابية للأخطار والتوجه نحو دمج بعض شركات التأمين الموجودة حاليا. كما من الضروري الاستفادة من تجارب الأخرين، فالعالم يتقدم ويبدأ من حيث انتهى الاخرون أما ما يجري في ليبيا من تخبط وتجاهل وضع سياسة رصينة ورؤية تأمينية واضحة المعالم وإلغاء حالة الفوضى والاستفادة من تجارب الآخرين بدل العودة إلى نقطة الصفر”.

وأضاف الشيباني “أن أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين بالذات قانون رقم 3لسنة 2005 للإشراف على التأمين، وكل تلك العناصر لابد من الاعتماد على توظيف عناصر كفؤة متخصصة في التأمين وإعادة التأمين بهيئة الاشراف، وترتيب البيت الداخلي وهو هيئة الاشراف اولا وقبل التوسع في تأسيس شركات تأمين وإعادة تأمين بمبالغ تُعد بحسابات التأمين والمخاطر ضئيلة جدا مع دعم الاتحاد العام لشركات التأمين”.

(شركة الحديد والصلب راس مالها كبير وتبحث عن الشركات المناسبة لتأمين أموالها)

أما المهندس حسن سالم، مدير إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب فرع طرابلس، أكد على أهمية دور شركات التأمين بالنسبة للشركات الكبرى والتي يتخلل عملها ببعض المخاطر، وبما أن شركتنا يبلغ رأس مالها مليار و600الف دينار، وتقوم بصناعة الحديد والصلب بكل مراحله، وهذا الشي فيه خطورة على العاملين بالشركة، فبالتالي التأمين هنا لضمان التعويضات المالية المناسبة لكافة العاملين مع الشركة، وذلك بوجود اللوائح والنظم الخاصة بالسلامة، التي تقلل احتمالية الخطر، ولكن يبقى الخطر موجود فبالتالي شركة التأمين عنصر مهم في كل أعمالنا، وقد تختلف التغطية التأمينية من شركة لأخرى، وهي تعتمد على القوة المالية للشركة ،وفي شركة الحديد والصلب لدينا تأمينات مع عدة شركات مختلفة ،منها من اخد التأمين الطبي ،ومنها التأمين على الطرقات، والتأمين على الحريق، والتأمين على السرقات، والتأمين على الإيجارات، وكلها تغطيها وثائق التأمين.

وأضاف المهندس حسن، أن شركة الحديد والصلب تطمح للتنافس والتطور، وشركة القافلة لديها فرصة التأمين مع شركتنا، وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

(بوجود شركات التأمين تنجح المشاريع)

خلال فترة الحوار المفتوح بين المشاركين، طرح العديد من المشاركين أسئلة تخص الأفراد وكذلك الشركات، وشركات التأمين نفسها، كيف يمكن الحصول على تعويض من شركة تأمين ليس لديها رأس مال ولا أصول ولا ملاءة مالية، تأخذ الأموال من الشركات والأفراد، بصفة مستمرة حسب العقود المبرمة؟ من يعوض الأفراد في التأمين الإجباري، لأن هناك قضايا في المحاكم منذ 2006 ولم يتقاض اصحابها اي تعويض؟ هل يمكن لشركة حديثة النجاح وكم من المفروض ان يكون راس مالها؟

يقول أحد المشاركين في الندوة بمداخلة، إن “حجم الأقساط في السوق الليبي ينخفض بينما في الأخرى يرتفع، وربما أقساط التأمين البحري لوحده كان 40مليون دينار وتوقف في عام 2011، وهنا يلعب النشاط الاقتصادي دور مهم ونظرة المورد في ليبيا قبل 2011 تختلف الان والأسباب مجهولة، وكذلك القوانين أدخلت بعض الشركات في دفع تعويضات مالية لأكثر من شخص في نفس القضية.

كما تطرق لنقطة مهمة نبه بها المشاركين، وهي عدم التطرق للعنوان المهم للندوة حماية المؤسسات والافراد، وهنا يجب أن نعطي جزء من الندوة له، لأن استمرارية المشروعات ونجاحها يكمن في الدعم اللازم من خلال بعض شركات التأمين التي تعوض صاحب المشروع، وشركات التأمين خففت العبأ على الدولة وشركاتها في دفع التعويضات للشركات والافراد، وشركة ليبيا للتأمين رغم المشاريع التي قدمت من قبل الخبراء الا ان الشركة لم تشهد النجاح ولم تحقق اية أرباح نظير الدخل الكبير من قبل المساهم.