الفطيسي يطالب بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أية صراعات سياسية

قال عضو مجلس النواب عبدالغني الفطيسي إنه من الضروري جدًا إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أية صراعات سياسية، كونها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية.

الفطيسي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، رأى أن حجب إيرادات النفط وعدم إيداعها في المصرف الخارجي للدولة سيتسبب في إحداث أضرار، لذا فإنه تصرف مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة، بل ويعرض من يقوم به للمساءلة القانونية.

وأضاف: لقد حدث الشيء نفسه من الامتناع عن تحويل الإيرادات في نهاية حكومة السراج، وفي الفترة الأولى لاستلام حكومة الدبيبة الذي تواصل بعد ذلك مع المصرف المركزي ومؤسسة النفط وتم حل الأمر، والآن تعود مؤسسة النفط لمنع الإيرادات بعد تسمية حكومة جديدة من قبل البرلمان.