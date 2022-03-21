المسماري: بيان حومة حول دمج المليشيات في الجيش يوضح خطوات وزارة الدفاع

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن البيان الصادر من احميد حومة، وزير الدفاع بحكومة باشاغا، بشأن دمج الثوار في الجيش الليبي وتوحيد صفوفه، يمثل بيان طمأنة لتوضيح بعض الخطوات القادمة في وزارة الدفاع.

وقال المسماري في تصريحات لموقع «القاهرة 24» المصري: “إن الثوار الوارد ذكرهم بالبيان يقصد بهم المليشيات غير المؤدلجة، بشرط ألا تحمل أي فكر تطرف أو فكر تكفيري ولا تتبع لتنظيم داعش أو تنظيم القادة الإرهابيين، فعملية الدمج في القوات المسلحة يأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة ملف المليشيات، وسيكون ذلك وفقًا لشروط العمل في القوات المسلحة الليبية، من خلال لجنة التجنيد العسكرية في المناطق بشكل فردي”.

وأضاف “من شروط الواجب توافرها للإدماج في صفوف القوات المسلحة، أن يكون أعمار المتقدمين للدمج وفقًا للأعمار المحددة من قبل لجان التجنيد، واللياقة الصحية، وعدم صدور أي حكم قضائي ضد المتقدم، في جميع الجهات العسكرية”.

وتساءل عن إمكانية امتلاك وزير الدفاع بالحكومة الليبية لآليات تنفيذ المقترح المقدم بشأن دمج المليشيات في الجيش الليبي، وتمكنه من إجبار المليشيات في طرابلس على حل نفسها والدخول في القوات المسلحة، وفقًا لضوابط لجان التجنيد، قائلا: “حقيقة إمكانية التنفيذ ستتبين خلال الأيام المقبلة”.

وتابع “تم تنفيذ الآلية السابقة، من قبل القيادة العامة للجيش الليبي، لحل المليشيات المسلحة التي كانت موجودة في منطقة بنغازي سابقًا، وإدماجها في الخدمة، أو تسريحها في حال عدم موافتها للشروط، وتأمين خدمة مدنية لها، وأن ما صدر عن الوزير احميد حومة، لم يخرج عن وثيقة جنيف الصادرة في أكتوبر 2020 الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة، والتي من بين مهامها حل المليشيات بتطبيق سياسة التسريح والإدماج”.

واستطرد “بيان وزارة الدفاع، لم يتطرق إلى وجود قوات أجنبية في الغرب الليبي، في حين أنها تمثل العائق الحقيقي أمام اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بسبب وجود قوات تركية بجميع أسلحتها وقواتها لم يتم إخرادهم من الأراضي الليبية”.

يشار إلى أنه احميد حومة، وزير الدفاع بحكومة فتحي باشاغا، أصدر بيانًا بشأن التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة بشأن خطط حكومة باشاغا فيما يتعلق بوزارة الدفاع في الحكومة الجديدة، قائلا: “بالتزامن مع التوافق الليبي الليبي وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، ستعمل وزارة الدفاع على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبيا بهدف صون الوطن، وندعم الجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية”.