بالتنسيق بين الكبير والحبري.. مصرف ليبيا المركزي يأذن بنقل مليار دينار لمصارف المنطقة الشرقية

العنوان-طرابلس

قال فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي، أنه سيشرع في نقل شحنات سيولة إلى مصارف المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا الدولي بقيمة مليار دينار.

ونقلت صحيفة صدى الاقتصادية، اليوم الاثنين عن الفريق قوله: إن “ذلك يأتي في إطار خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا قبل حلول شهر رمضان المبارك”.

وأكد الفريق أنه تم التنسيق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائب المحافظ “علي الحبري” وإدارات المصارف التجارية.

ولفت الفريق إلى أنه تم تذليل كافة الصعوبات المتعلقة بالنقل الجوي ومنح الإذن له لاستئناف الجسر الجوي مع المنطقة الشرقية ابتداء من 23 مارس بواقع ثلاثة رحلات اسبوعياً.

وأكد فريق السيولة توفر مخزون كبير من السيولة داعيا كافة المصارف للتواصل مع أقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام احتياجاتها من للسيولة.