الصول: هناك مفاوضات جارية بين أطراف محلية تمتلك القوة والسلاح لإجبار الدبيبة على تسليم السلطة

ليبيا – رجح عضو مجلس النواب علي الصول، أن يلجأ رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إلى سيناريو ما أسماه بـالمماطلة واستنزاف الوقت انتظارًا لحلول شهر رمضان، ثم عيد الفطر؛ لكنه سيضطر في النهاية لتسليم السلطة.

الصول وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية قال: إن هناك مشاورات ومفاوضات جارية بين أطراف محلية تمتلك القوة والسلاح لإجباره على تسليم السلطة، موضحًا أنه طبقًا لبعض التوقعات فقد يتم هذا قبل شهر رمضان ودون معوقات.

ولفت إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج، رغم كل ما حصل عليه من دعم دولي، ظل قرابة ثلاثة أشهر في تونس بعد صدور قرار تكليفه دون أن يتمكن من الوصول إلى طرابلس، نظرًا لتعنت خليفة الغويل رئيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني في عملية التسليم، وفجأة انسحبت تلك الحكومة وتسلم السراج زمام العمل دون أي صدامات أو عنف.

وأشار الصول لبعض الإجراءات الأخيرة التي يراها قد تسرع من عملية تسليم السلطة، مثل الرسالة التي وجهها مجلس النواب لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدم تحويل الإيرادات النفطية للمصرف المركزي باستثناء الرواتب؛ وهو ما يعني حرمان الدبيبة، من استمرار توظيف العوائد النفطية لخدمة دعايته السياسية، في حين تتلقى حكومة باشاآغا دعم أطراف دولية وإقليمية.

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