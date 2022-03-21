ليبيا تسجل 3 وفيات و 120 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ليبيا، الأحد، 120 حالة إصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة متأثرة بالإصابة، حيث أورد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرة تحديثه الوبائي الصادرة، الاثنين، أنه تسلم 1,283 عينة لفحوصات فيروس كورونا جاءت من 15 مختبرًا على مستوى البلاد.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن 72 عينة وصلت من مختبرات العاصمة طرابلس التي تسجل دائمًا أعلى نسبة فحوصات يومية لتتوزع بقية العينات على بقية المدن بنسب متفاوتة.

وأشارت نشرة المركز إلى أن إجمالي الحــــالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء حتى صدور تقريره الوبائي، الاثنين، قد بلغت 487,762 مذ تفشي الجائحة، من إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” الذي بلغ 501,135 فيما وصل تعداد الحالات النشطة إلى 6,996 ، فيما بلغت الوفيات 6,377 حالة وفاة.

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