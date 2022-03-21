تقرير: الغموض يخيم على مقترح أميركي لإدارة إيرادات النفط الليبي

ما زال الغموض يخيم على تفاصيل الاقتراح الأميركي الذي أعلنه سفير الولايات المتحدة مبعوثها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند يوم الخميس الماضي، بشأن إدارة إيرادات النفط الليبي، وهو مقترح يتزامن مع استمرار حالة المراوحة التي تسيطر على العملية السياسية في البلاد، جراء التنازع على السلطة بين رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، ورئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة.

ووفقًا لتقرير نشرته “بوابة الوسط”: الآلية الأميركية المقترحة، وفق ما أعلنها السفير نورلاند في تصريحات مقتضبة لوكالة “رويترز”، تتمتع بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات بما يمكِّن من تفسير أي تناقض، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة كي لا تؤدي إلى حرب اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية، دون توضيح مزيد التفاصيل.

تصريح السفير الأميركي جاء بعد ساعات من لقائه الدبيبة، وهو ما دفع بمتتبعين للشأن الليبي إلى التساؤل حول ما إذا كان الأخير قد اطلع على تفاصيل أكثر، وهل حازت موافقة حكومته مسبقًا، أم أنها ستخضع لمزيد الدراسة والتشاور.

ويقول المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، إن مشكلة ليبيا في ريع النفط، معتبرًا أن البلد ليس الصومال أو لبنان أو اليمن، بل هذا بلد يمكنه تمويل حربه الخاصة، ورأى في مقابلة مع مجلة “نيوأفريكان” الدولية، ومقرها لندن، أن التدخل الأجنبي لا يثقل كاهل البلدان الأخرى، بينما لا تستطيع الجماعات المسلحة تجهيز نفسها إذا لم يتم تمويلها من قبل الجماعات الأجنبية، مذكرًا بأن إنتاج 1.3 مليون برميل في اليوم يسمح للبلاد بتمويل حربها الأهلية كل يوم، وبالتالي أن المنافسة الشرسة حول أرباح النفط وراء الانهيار الداخلي.

وفي فبراير الماضي، وفيما اعتبر أنه صراع على مداخيل النفط، طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول (المرتبات وما في حكمها) والرابع المتعلق بالدعم.

وفي الشهر نفسه، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من تقوُّض عمل المؤسسة الوطنية للنفط، أو تسيسيها، وهو ما يشكل تهديدًا لسلام ليبيا وأمنها، وطالبت السفارات الخمس، في بيان مشترك، جميع الجهات الفاعلة بـاحترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين.

وحسب المعمول به في نطاق اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن المؤسسة وحدها هي المنوط بها التعامل مع صادرات النفط، على أن ترسل الإيرادات إلى المصرف المركزي الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي، وعندما انتهى توقف تصدير النفط قبل عامين، أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل إيراداتها إلى المصرف المركزي، من خلال حسابها الحساب في المصرف الليبي الخارجي الذي تسدد إليه مداخيل النفط.

وعلى الرغم من هذا السياق في التعامل مع مداخيل النفط، فإن الشكاوى من التوزيع غير العادل لإيرادات النفط لا تتوقف، وتسببت في احتجاجات عديدة بلغت حد قفل بعض الحقول والموانئ النفطية، ما يحول الأمر إلى ورقة ضغط في مسارات التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة، ففي هذا الشهر أغلقت صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل لنحو 5 أيام، ما تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، حسب مؤسسة النفط، التي اتهم رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله، عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بالوقوف وراء تلك الواقعة.

لكن يبدو أن هذه التهديدات تعاكس كل إشارات إيجابية، إذ يقول تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إن البلدان المصدرة للمحروقات، وعلى رأسها ليبيا، قد تكون أكثر المستفيدون من ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ رجح البنك تحسنًا في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو في ليبيا، كما أنه من المحتمل أيضًا أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة. وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميًّا في الأشهر القليلة الماضية، وحسب آخر تقديرات فإن صافي إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية لشهري نوفمبر وديسمبر 2021 بلغت 4 مليارات وأكثر من 322 مليون دولار، لتسجل مستويات قياسية مدفوعة بطفرة في الأسعار العالمية. ويتساءل متابعون للشأن الليبي حول تفاصيل المقترح الأميركي، وهل ما إذا كان من حق الشعب الليبي الاطلاع على هذه المبادرة، أم أن مستقبل ثروة الليبيين سيبقى رهن اتفاقات بين طبقة سياسية محدودة.