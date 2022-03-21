تقرير: تركيا تسعى لاجتذاب السياح من ليبيا عن طريق البحر

أكد تقرير صحفي أن تركيا تخطط لجذب السياح من إسرائيل ولبنان وليبيا إلى شواطئها الجنوبية عبر طريق النقل البحري الذي سيتم افتتاحه قريبًا، وأنه من المقرر أن تبدأ حافلات “هاتاي” البحرية، التي ستعمل أيضًا كبوابة حدودية بحرية، رحلاتها في نهاية شهر مايو.

وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية في تقرير لها: سيتم نقل الركاب الأوائل من المنطقة إلى ميناء غازيماغوزا (فاماغوستا) في الجمهورية التركية لشمال قبرص (جمهورية شمال قبرص التركية)، وفي وقت لاحق، سيكون المسار بمثابة جسر بحري بين مدينة هاتاي بجنوب تركيا وعدة دول، بما في ذلك إسرائيل وليبيا ولبنان.

وأضافت: في الأسبوع الماضي، أقيمت جولة صحفية في مشروع هاتاي البحرية، وهو أيضًا عنصر رئيسي من “Expo 2021 Hatay” المقرر عقده في بدءًا من 1 أبريل ووفقًا للمعلومات فقد تم وضع الأساس لمشروع هاتاي البحرية، والتي من المتوقع أن تجعل من المدينة مركزًا للتجارة والسياحة، في عام 2020.

وتابعت: بالنسبة للمشروع، فقد تم بناء ميناء في المنطقة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمساعدة في إحياء النقل البحري الدولي في تركيا، وتم تصميم الرصيف الذي يبلغ طوله 100 متر (328 قدمًا) وعرضه 4 أمتار في ميناء هاتاي للقوارب التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن، وتم استيفاء جميع متطلبات السلامة التي وضعتها الصناعة البحرية بناءً على إرشادات المنظمة البحرية الدولية في الميناء، كما تم تحديد المنشأة كبوابة حدودية بحرية بعد قرار من رئيس الجمهورية.