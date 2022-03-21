القنصل الجزائري: بلادي حريصة على تعزيز العلاقات مع ليبيا

استقبل مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، “عبدالغفار ضو الغوله” اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 “عيسى رماني” القنصل العام للجمهورية الجزائرية في ديوان الوزارة بطرابلس، مستلماً منه البراءة القنصلية ومتمنياً له التوفيق في مهامه واستئنافه عمله من طرابلس،ومؤكداً له استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة لأداء عمله.

ومن جانبه أشاد “عيسي رماني” القنصل العام بالعلاقات بين البلددين،مجدداً تأكيد حرص بلاده على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.