ليبيا
مباحثات أممية سعودية حول أهمية تنسيق الجهود الدولية بشأن ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
21 March, 2022
بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا عبد العزيز بن علي الصقر أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.
وأعرب سفير المملكة العربية السعودية خلال لقائه وليامز اليوم الاثنين في تونس عن دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي الدولة والنواب بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكن من إجراء الانتخابات بحسب سلسلة تغريدات للمستشارة الأممية بموقع “تويتر”.
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