بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا عبد العزيز بن علي الصقر أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.

وأعرب سفير المملكة العربية السعودية خلال لقائه وليامز اليوم الاثنين في تونس عن دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي الدولة والنواب بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكن من إجراء الانتخابات بحسب سلسلة تغريدات للمستشارة الأممية بموقع “تويتر”.