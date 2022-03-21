«دويتشه فيله»: مصير غامض للانتخابات في ليبيا والدستور قد يكون الحل

قالت «دويتشه فيله» الألمانية إن حالة الركود السياسي باتت لا تفارق ليبيا مع وجود نزاع من جديد على رئاسة الوزراء، متوقعة أن يظل مصير الانتخابات غامضًا، لكنها قالت إن الانتهاء من إعداد دستور قد يكون حلًّا للوضع الراهن.

وأرجعت «دويتشه فيله»، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، هذا الركود إلى عدم إتمام الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر العام الماضي، وتأجلت إلى يناير الماضي، ثم إلى يونيو المقبل وفق اقتراحات أممية بهذا الخصوص.

وأوضحت أنه «مازال من غير الواضح ما إذا كانت ستجرى الانتخابات أصلًا، فللوهلة الأولى على الأقل، يبدو أن ليبيا عادت إلى ما كانت عليه حتى فبراير 2021، عندما وافق ممثلو مجموعات القوى المتنافسة أخيرًا، بعد سنوات من الصراع المسلح»، على حكومة انتقالية يقودها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بإشراف الأمم المتحدة، وتأزم المشهد بعد تشكيل مجلس النواب حكومة بقيادة فتحي باشاغا، بوجود رئيسين للوزراء، مع رفض الدبيبة الاستقالة، والتأكيد على مواصلة حكومته العمل.

تغليب المصالح الشخصية

ونقلت «دويتشه فيله» عن ممثل مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية في ليبيا، توماس فولك، قوله إن هناك شخصيات رئيسية في المشهد الليبي «يبدو أن الأمر بالنسبة لهم يدور فقط حول أنفسهم وحول مسيرتهم المهنية».

فيما رأى الخبير في الشؤون الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق المجريسي، أن «المواجهة الجديدة ستكون ضارة لليبيين»، مضيفًا أن «الدبيبة والنخب الليبية الأخرى لديهم قواسم مشتركة مع بعضهم البعض، أكثر بكثير من القواسم المشتركة مع الشعب الذي يحكمونه. إنهم يتنازعون على أي منهم هو الأقل شرعية».

الحل في الدستور؟

وتقول الباحثة السياسية هاجر علي إن «دستورًا جديدًا تتبناه ليبيا المنكوبة، يمكنه أن يقاوم مثل هذا الوضع»، موضحة أن الدستور الذي ستتم صياغته له أهمية حاسمة؛ «لأن ليبيا لم تكن لديها تعددية سياسية…وبالتالي لا تعرف مؤسسات مماثلة، لكن حتى العمل نفسه على الدستور يمكن أن يتأثر بالمصالح الشخصية للفاعلين السياسيين».

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

غوتيريس يعرب لباشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا

الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة لقيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية

وتشير هاجر على الباحثة المتخصصة في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية والمناطق (GIGA) بهامبورغ، إلى أن الشرط الأساسي للمشاركة في عملية وضع الدستور هو تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة، مضيفة: «لهذا السبب يحاول الفاعلون الآن تحديد قوانين الانتخابات قبل الانتخابات بطريقة تجعلهم يملكون أفضل الفرص للفوز».

وتنوه إلى أن التقسيم التعسفي للدوائر الانتخابية والأنظمة المتعلقة بتمويل الأحزاب «هي مجرد وسائل يريد الفاعلون بواسطتها أن يجعلوا من الصعب على بعضهم البعض الفوز في الانتخابات».

باشاغا يفقد تأييد «الغرب»

ويقول طارق المجريسي إن «الطموح الشخصي للجهات الفاعلة بدأ يظهر فعلًا من الآن، فباشاغا أحد المقربين من الجنرال خليفة حفتر، ومن ناحية أخرى لديه علاقات وثيقة مع الحكومة السابقة في طبرق، ويحاول الآن كسب الليبيين عبر آلة دعاية متطورة».

لكن باشاغا، حسب المجريسي، يواجه الآن توحد سياسيين من غرب ليبيا ضده، رغم وجود اعتقاد سابق بأنه قادر على أن يكسب إلى صفه الجيش وكذلك الإسلاميين، المقربين من الحكومة السابقة في طرابلس، «ويبدو وكأن كليهما غير مستعد لقبول تولي باشاغا السلطة».

تأثير الحرب في أوكرانيا

وعن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الوضع، تقول «دويتشه فيله»: إن «روسيا لديها وجود عسكري هائل في ليبيا منذ سنوات ولها تأثير كبير على التطور السياسي في البلاد، رغم أنها ليست الدولة الأجنبية الوحيدة».

وتشير إلى أن باشاغا نفسه نشر سلسلة تغريدات دان فيها هجوم روسيا على أوكرانيا، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا الديمقراطية، دون النظر إلى أن روسيا رحبت بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

وعلقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تعيين باشاغا: «نعتقد أنه يجب احترام قرار المجلس التشريعي الليبي»، أي مجلس النواب.

وترى مجلة الـ«مونيتور» أنه من المستبعد أن تفسد هذه التصريحات العلاقة بين معسكر باشاغا وموسكو، «لأن الرأي له أهمية رمزية في المقام الأول، لكنه لا يترتب عليه أي عواقب سياسية محددة».

أهمية ليبيا لموسكو

ويرى الباحث، توماس فولك، أنه «لا تزال ليبيا مركزًا مهمًّا لروسيا، فموسكو أكدت نفوذها مرارًا وتكرارًا في ليبيا في السنوات الأخيرة». لكن حاليًا، هناك مخاوف في ليبيا من أن الارتفاع الحاد في أسعار القمح الناجم عن الحرب في أوكرانيا ستكون له آثار غير متوقعة على الشعب الليبي. «ولذلك فمن المرجح أن تستعيد تركيا قوتها كلاعب في ليبيا. وبعبارة أخرى: ستواصل ليبيا التعامل مع النفوذ الأجنبي»، حسب تقرير الشبكة الألمانية.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون للحرب في أوكرانيا تأثير على السياسة الداخلية في ليبيا، كما تقول هاجر علي، مضيفة: «من المرجح أن تلعب إدارة الثروات المعدنية دورًا أكبر في المستقبل مما كانت عليه حتى الآن. واعتمادًا على كيفية إدارة حقول النفط مثلًا، ستكون هناك عواقب بالنسبة للجهات السياسية الفاعلة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمحسوبية».

كما قد يميل الفاعلون السياسيون إلى المواءمة بين تقسيم الدوائر السياسية ومناطق وجود الثروات المعدنية، فيما يرجح أن يكون ذلك أحد أسباب الاتفاق السياسي، حسب الباحثة السياسية.