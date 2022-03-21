وزارتا العمل والاقتصاد تتجهان إلى الاقتصاد الرقمي

اتفقت وزارة العمل والتأهيل ووزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد اتفاقية مشتركة بين القطاعين في المجالات كافة، والدخول إلى الاقتصاد الرقمي والتشجيع على الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وفد من الوزارتين بحضور ممثل عن مؤسسة “إكسبرتيز فرانس” لمتابعة الإجراءات اللازمة للربط الالكتروني بين منصتي “إجراءات” بوزارة الاقتصاد والتجارة ومنصة “وافد” بوزارة العمل والتأهيل.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة تشجيع ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص واتخاذ ما يلزم لاعتماد ما يتم التوصل إليه من نتائج بالخصوص في أقرب وقت.

يذكر أن وزارة العمل والتأهيل أطلقت في سبتمبر الماضي منصة ” وافد ” الإلكترونية لتنظيم وحصر العمالة الوافدة للبلاد، وشرعت في إجراءات الربط الإلكتروني محليًا ودوليًا مع عدد من الدول المستهدفة في ملف العمالة واستخدامها مثل مصر وتونس والنيجر.

وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في ديسمبر الماضي منصة ” الإجراءات الليبية” لتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بإتمام كافة الإجراءات الخاصة بمجالات الأعمال والتجارة والاستثمار بهدف مساعدة أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية في التعرف على القوانين واللوائح المعمول بها، إلى جانب عرض المستندات الإدارية المطلوبة، لإتمام أي إجراء إداري يتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة.

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