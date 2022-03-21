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الشؤون الاجتماعية تخصص بدل إيجار للنازحين – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبالغ مالية لصرف بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الجنوبية والشرقية، لافتة أنه تم إيداعها في حساب الوزارة.

وبحسب ما نقلته منصة حكومتنا، قالت الوزارة: “أكملنا أذونات صرف عديد القوائم، وستكون في حسابات مستحقيها خلال الأيام المقبلة. ونعمل على صرف كامل المبالغ لمستحقيها”.

وفي منتصف مارس الجاري أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني. صرف منح لنازحي مدن بنغازي ودرنة ومرزق وبقية المناطق، بدءًا من الأسبوع الجاري.

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