ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 March, 2022

دعا رجل الأعمال حسني بي، إلى سرعة تقديم دعم نقدي للمواطنين، في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأساسية من السلع مثل الدقيق والبيض والزيت والأرز والمكرونة.

كتب حسني بي وفي منشور له على “فيسبوك”، قال: هناك ارتفاع بأسعار المواد الأساسية 100% “دقيق، شاهي، قهوة، زيت، رز، مكرونة، سكر، دحي، وسلة الغداء للأسرة ارتفعت 155 دل/شهريًا عام 2022 مقارنة بـ2019، علاج الأزمة في منح دعم نقدي غير ذلك سرقة “مشرعنة”، وفق قوله.