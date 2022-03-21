الرعيض: حكومة الدبيبة لها موقف ثابت بعدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة

رجح عضو مجلس النواب محمد الرعيض، بقاء الوضع الراهن كما هو لحين شهر يونيو المقبل، لكونه موعد انتهاء مدة الـ18 شهرًا، وهو عمر الحكومة المنتهية ولايتها طبقًا لخارطة الطريق الأممية، متابعًا: الحكومة لها موقف ثابت بعدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة.

الرعيض وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أشار إلى أنه في شهر يونيو إما أن تجرى الانتخابات، أو نبحث عن حل آخر توافقي بين مجلسي النواب ومجلس الدولة والمجتمع الدولي، نظرًا لأن مجلس النواب لا يملك منفردًا تعيين رئيس حكومة، وفق قوله.

واستدرك : غير ذلك لمن تسلم السلطة؟،مبديًا عدم اعترافه بوجود حكومة باشاغا، أو بالجلسة التي عقدها مجلس النواب لمنحها الثقة مطلع الشهر الجاري، أو بإقراره للتعديل الدستوري، مضيفًا كانت جلسة باطلة، ولدينا الكثير من التحفظات عليها، فضلًا عن أن رئيس الحكومة يكلف من قبل المجلس الرئاسي لا مجلس النواب، حسب زعمه.