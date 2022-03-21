وليامز: السعودية تدعم مبادرة تشكيل لجنة النواب والدولة

العنوان-تونس

نقلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن السفير السعودي لدى ليبيا دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكِّن من إجراء الانتخابات.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، قالت وليامز: “من دواعي سروري أن ألتقي في تونس اليوم سعادة السيد عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا”.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بتونس أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.

وكانت قد اقترحت وليامز مطلع مارس الجاري تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تضم ستة أعضاء من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بناء للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.