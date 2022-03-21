الدبيبة يشارك في افتتاح معرض العمران 2022 بحضور عدد من الوزراء

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد في افتتاح معرض ومنتدى العمران 2022, المقام في صالة 17 فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس، بحضور عدد من الوزراء.

وأكد الدبيبة في كلمته على أهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة تكاتف جهود القطاع العام والخاص للدفع بعجلة التنمية، ودعى فيها الشركات والمطورين العقاريين الليبيين المساهمة في حل المشاكل الملحة للإسكان.

ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام تتخللها عدد من ورش العمل وحلقات النقاش والعروض التقديمية التي تناقش سُبل تطوير العمران في ليبيا.

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