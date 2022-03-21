المنفي يلتقي حزب السلام والازدهار ويؤكد على أهمية ملف المصالحة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على استمرار المجلس الرئاسي في عمله بملف المصالحة الوطنية، مشددًا على ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي؛ لتلبية تطلعات الليبيين.

وجاءت تأكيدات المنفي أثناء استعراضه، الاثنين، آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد خلال اجتماعه مع رئيس حزب السلام والازدهار محمد الغويل وعدد من أعضاء الحزب.

وتطرق المجتمعون إلى أهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، وخطوات إجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، معتبرين أن الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة الليبية.

من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء حزب السلام والازدهار، على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، وترحيبهم بمبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، “لينعم الوطن بالاستقرار والسلام”، وفق تعبيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن ملف المصالحة الوطنية وتسهيل الخطوات إزاء إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها حيث كان مزمع إقامتها في 24 ديسمبر الماضي وتأجلت، من أبرز المهام التي أوكلت للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبدعم مفترض من قبل البرلمان ومجلس الدولة، إلا أن الأمور لم تمضِ قدمًا في هذا الاتجاهات بل تعمقت الأزمات واتجهت المسارات إلى غير ما قُرر لها.

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